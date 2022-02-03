В Нарве могут закрыть школу для детей с особыми потребностями: учителя борются за выживание и сохранение зарплат

Главная причина обращения — в городе ходят слухи о закрытии учебного заведения. К тому же из-за цифры "минус 312 тысяч евро" на школьном счету учителей хотят лишить надбавки за работу с HEV-детьми. В школе Паю обучается 185 детей, среди них 171 ребенок с особыми образовательными потребностями: дети со сниженным интеллектом, с проблемами движения, зрения, слуха, аутисты.

В среду прошла часовая встреча с представителями школы и Службы образования, на месте присутствовала и мэр Катри Райк.

"Однозначного ответа, закроют нашу школу или нет — я дать не могу. Нам точно ничего не сказали — рассказала RusDelfi преподаватель русского языка и литературы школы Паю Татьяна Горбатовская, которая присутствовала на встрече. — Сейчас составляется программа развития школ. Значит, до июня 2023 года мы будем работать. Что будет дальше — нам не ответили".

Главная причина споров вокруг закрытия школы — нерентабельность здания. Оно слишком старое и находится в плачевном состоянии. Ремонтировать его смысла нет, строить новое — дорого.

Вторая проблема — дефицит бюджета. На счету школы минус 312 000 евро по состоянию на 1 января 2022 года. Масла в огонь подливает отсутствие директора. "Откуда дефицит — нам никто не ответил. Скорее всего, там были какие-то махинации. Как мне сказали, после нашего бунта грядет большая финансовая проверка в Отделе образования Нарвы", — добавила преподаватель.

Нехватка средств спровоцировала урезание надбавок за работу с особенными детьми (надбавка 10%). "К счастью, на встрече было решено ее оставить. Но другие доплаты за классное руководство сохранить не удалось. В целом было очень мало времени обсудить все детали, мы поговорили лишь час", — резюмировала Горбатовская.