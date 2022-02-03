В Нарве могут закрыть школу для детей с особыми потребностями: учителя борются за выживание и сохранение зарплат(7)
Учителя Нарвской школы Паю обратились к мэру Нарвы Катри Райк.
Главная причина обращения — в городе ходят слухи о закрытии учебного заведения. К тому же из-за цифры "минус 312 тысяч евро" на школьном счету учителей хотят лишить надбавки за работу с HEV-детьми. В школе Паю обучается 185 детей, среди них 171 ребенок с особыми образовательными потребностями: дети со сниженным интеллектом, с проблемами движения, зрения, слуха, аутисты.
В среду прошла часовая встреча с представителями школы и Службы образования, на месте присутствовала и мэр Катри Райк.
"Однозначного ответа, закроют нашу школу или нет — я дать не могу. Нам точно ничего не сказали — рассказала RusDelfi преподаватель русского языка и литературы школы Паю Татьяна Горбатовская, которая присутствовала на встрече. — Сейчас составляется программа развития школ. Значит, до июня 2023 года мы будем работать. Что будет дальше — нам не ответили".
Главная причина споров вокруг закрытия школы — нерентабельность здания. Оно слишком старое и находится в плачевном состоянии. Ремонтировать его смысла нет, строить новое — дорого.
Вторая проблема — дефицит бюджета. На счету школы минус 312 000 евро по состоянию на 1 января 2022 года. Масла в огонь подливает отсутствие директора. "Откуда дефицит — нам никто не ответил. Скорее всего, там были какие-то махинации. Как мне сказали, после нашего бунта грядет большая финансовая проверка в Отделе образования Нарвы", — добавила преподаватель.
Нехватка средств спровоцировала урезание надбавок за работу с особенными детьми (надбавка 10%). "К счастью, на встрече было решено ее оставить. Но другие доплаты за классное руководство сохранить не удалось. В целом было очень мало времени обсудить все детали, мы поговорили лишь час", — резюмировала Горбатовская.
"Никто школу не закроет, — сказала мэр Катри Райк в интервью RusDelfi. — Но к сожалению, в Нарве нет плана, что делать с HEV-детьми. Здание в очень плохом состоянии. Это несправедливо, что дети учатся в таких условиях. Нужно решать, что делать с этим зданием. Сейчас мы составляем план развития образования и в марте будет понятно, что будем делать дальше".
По словам Райк, у города нет возможности сохранить все школы, так как количество учащихся сокращается. "Первое. Сейчас в городе ходит много легенд. Но повторюсь, никто не принял решения закрыть эту школу. Второе. Зарплата у учителей повысилась по всей Эстонии. Многим учителям школы Паю нужно переделать договор. Мы ищем решение, как сделать так, чтобы их зарплаты не уменьшились, а увеличились. Там работают профессионалы, им нельзя снижать зарплату".
Говоря о пробелах в бюджете, Райк сказала, что не может ответить на вопрос, почему так получилось. "Это проблема всего города. Сейчас будет проверка, чтобы понять, почему так вышло".
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.