ПРЯМО СЕЙЧАС | Отмена ковид-паспортов и другое. Правительство рассказывает о новых решениях

Что касается коронавируса, то Каллас сказала, что все мы хотим открыть общество как можно скорее, поэтому было принято решение начать поэтапное смягчение ограничений. Сначала будут упразднения ограничения, связанные с несовершеннолетними. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. С 21 февраля будет упразднено требование ковид-сертификатов в случае, если по состоянию на 17 февраля в течение 10 предшествующих дней в больницу будет попадать ежедневно менее 25 больных с симптоматическим течением COVID-19.