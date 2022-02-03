ПРЯМО СЕЙЧАС | Отмена ковид-паспортов и другое. Правительство рассказывает о новых решениях
Сегодня в пресс-конференции правительства принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
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В начале пресс-конференции Каллас принесла соболезнования в связи со смертью Мадиса Миллинга.
Что касается коронавируса, то Каллас сказала, что все мы хотим открыть общество как можно скорее, поэтому было принято решение начать поэтапное смягчение ограничений. Сначала будут упразднения ограничения, связанные с несовершеннолетними. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. С 21 февраля будет упразднено требование ковид-сертификатов в случае, если по состоянию на 17 февраля в течение 10 предшествующих дней в больницу будет попадать ежедневно менее 25 больных с симптоматическим течением COVID-19.
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