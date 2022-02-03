Олимпийский чемпион: российские хоккеисты разрушили девиз "Одна страна — одна команда"

– Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты… Если бы я находился в том самолете, в котором отказались лететь наши хоккеисты, аргументируя риском заразиться коронавирусом… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом.

– Прошла информация о том, что они сами на свои деньги организовали этот борт, или это ничего не меняет для вас?

– Если есть возможность оплатить этот борт, почему нет… Но если ты не хочешь лететь с такими же, как ты. Какой там девиз у нас? Одна страна – одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное.

– У конькобежцев тоже случались ситуации, когда не могли вылететь на важный старт и команда Свена Крамера отправила своих чартером.

– Мы тоже сейчас летели отдельным бортом, но это не потому, что наша федерация его заказала. Мы почему-то сделали круг из Иркутска в Красноярск. Может, кто-то с нами тоже отказался лететь, я не знаю. Много топ-спортсменов, которые более топовые, чем наши хоккеисты, и которые объединялись с другими и летели вместе. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется.

Я тоже всегда летаю бизнес-классом, когда могу себе это позволить, но не говорю, что не буду лететь, например, с командой по керлингу, потому что могу заболеть. Это некрасиво выглядит, – сказал Захаров.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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