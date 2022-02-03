Сразу шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине

”Вчера мы хотели провести тренировку, но в последний момент нам запретили покидать территорию олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов на коронавирус: Людмила Белякова, Ольга Сосина, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Диана Фархутдинова, Екатерина Николаева.

Конечно, они имеют шансы сыграть на Играх. У некоторых даже есть первые отрицательные результаты. Да, это наша лучшая сила, но нам придется справиться с этой проблемой" — рассказал специалист для Gazeta.ru.