Сразу шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине
Шесть игроков женской сборной России по хоккею пропустили тренировку команды 3 февраля из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщил журналистам наставник национальной команды Евгений Бобарико.
”Вчера мы хотели провести тренировку, но в последний момент нам запретили покидать территорию олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов на коронавирус: Людмила Белякова, Ольга Сосина, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Диана Фархутдинова, Екатерина Николаева.
Конечно, они имеют шансы сыграть на Играх. У некоторых даже есть первые отрицательные результаты. Да, это наша лучшая сила, но нам придется справиться с этой проблемой" — рассказал специалист для Gazeta.ru.
Первым соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч состоится 4 февраля. Также в группе А национальная команда померится силами со сборными США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).