За сутки в Эстонии прибавился 6851 случай заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 3 февраля в больнице находятся 375 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 220 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 163, или 74,1%, не вакцинированы и 57, или 25,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 75 новых истории болезни. Умерло восемь зараженных коронавирусом: 58-летний мужчина, 60-летний мужчина, 67-летняя женщина, 77-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 83-летний мужчина и 84-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 12 217 результатов теста, из которых 6 851 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 379,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 597,1 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2 308 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 175. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 408 851 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,5%.

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