ФОТО | Участники "Конвоя свободы" со всей Эстонии едут на Тоомпеа протестовать. Их могут развернуть еще на подъезде к центру Таллинна

Протест пройдет на Тоомпеа перед Домом рыцарства. Участники протеста из Южной Эстонии утром собрались в Выру, затем в Тарту, и теперь все перед походом на Тоомпеа должны собраться на парковке торгового центра Sikupilli в Таллинне.

Протестующие из Вильянди собрались в 9 часов у кафе Tikupoiss на шоссе Таллинн-Тарту.

Тем временем протестующих, пребывающих на большегрузах, могут остановить уже на границе Кесклинна, так как в этом районе им запрещено передвигаться. На карте ниже показано, где запрещен проезд грузовикам, чья массы превышает установленные меры.

Протест вдохновлен событиями в Канаде, где прошел подобный протест из конвоя грузовиков. В конце января в столице Канады Оттаве вызвали хаос протестующие против введенного требования о вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американско-канадскую границу. Так называемый "конвой свободы" объединил в Канаде тысячи людей.