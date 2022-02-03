ФОТО | Участники "Конвоя свободы" со всей Эстонии едут на Тоомпеа протестовать

Протест пройдет на Тоомпеа перед Домом рыцарства. Участники протеста из Южной Эстонии утром собрались в Выру, затем в Тарту, и теперь все перед походом на Тоомпеа должны собраться на парковке торгового центра Sikupilli в Таллинне.