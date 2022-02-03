Дания отменяет карантинные меры на фоне роста заражений. Почему?

На фоне широкого распространения в мире омикрон-варианта коронавируса высокие показатели прироста заражений в большинстве стран уже не ведут автоматически к ужесточению карантинных ограничений, как это было в 2020-21 годах. Ведь у большинства инфицированных этой мутацией SARS-CoV-2 заболевание протекает без осложнений. Многие сравнивают его с обычной простудой или легким гриппом.

Еще одно важное отличие сегодняшней ситуации состоит в том, что миллионы людей по всему миру уже сделали прививку от коронавируса. А у вакцинированных от COVID-19 риск столкнуться с осложнениями ниже, чем у непривитых пациентов, утверждают эксперты.

Учитывая эти обстоятельства, а также национальную ситуацию вокруг пандемии правительство Дании приняло решение отказаться от большинства карантинных ограничений с 1 февраля 2022 года — даже при том, что прирост заражений в королевстве за последние семь дней в расчете на 100 000 населения превысил 5200 случаев.

Датчане больше не обязаны носить маску в людных местах, предъявлять паспорта вакцинации и делать тесты на коронавирус. Массовые мероприятия могут проходить без ограничения числа участников. Стадионы, бары, клубы разрешено забивать до отказа. "Мы говорим "прощай" ограничениям и "здравствуй" жизни, которую мы знали до пандемии", — заявила в этой связи премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Важной предпосылкой для снятия ограничений стал и высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране. По данным портала Corona in Zahlen, 81,4% населения Дании сделали две прививки от коронавируса, а 61% жителей — еще и бустерную прививку.

Разный подход к тестированию

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), показатели прироста заражений за последние семь дней в расчете на 100 000 населения существенно ниже, чем в Дании. На 1 февраля этот показатель составлял 1206 случаев.