Олимпиадa
03.02.2022, 08:50

За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 55 новых случаев коронавируса

 
Фото: Scanpix
55 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине. 26 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 13 из них были получены в аэропорту.

Еще 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады — 16 из них сданы сразу после прилета в Пекин.

Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них — спортсменами и официальными лицами.

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