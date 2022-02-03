За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 55 новых случаев коронавируса

Еще 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады — 16 из них сданы сразу после прилета в Пекин.

Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них — спортсменами и официальными лицами.

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