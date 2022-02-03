03.02.2022, 08:50
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 55 новых случаев коронавируса
Фото: Scanpix
55 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине. 26 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 13 из них были получены в аэропорту.
Еще 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады — 16 из них сданы сразу после прилета в Пекин.
Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них — спортсменами и официальными лицами.
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