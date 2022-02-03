03.02.2022, 08:03
Мальчик неожиданно вышел на дорогу и попал под машину
Foto: Kenno Soo
Вчера неожиданно оказавшегося на дороге мальчика сбил автомобиль.
Авария произошла 02 февраля в 16:34 возле Тяхе, 2 в Валге, где 10-летний мальчик неожиданно вышел на проезжую часть через расположенные вдоль дороги снежные заносы, в результате чего получил удар от легкового автомобиля Volkswagen Caddy, которым управлял 71-летний мужчина.
Пешехода доставили в Валгаскую больницу для проверки.
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