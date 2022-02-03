Мальчик неожиданно вышел на дорогу и попал под машину

Авария произошла 02 февраля в 16:34 возле Тяхе, 2 в Валге, где 10-летний мальчик неожиданно вышел на проезжую часть через расположенные вдоль дороги снежные заносы, в результате чего получил удар от легкового автомобиля Volkswagen Caddy, которым управлял 71-летний мужчина.