Россиянка Яна Кудрявцева издевательски ответила на обвинения украинской гимнастки



"Я всегда с большим уважением относилась ко всем гимнасткам, с которыми соревновалась, и никогда не позволяла себе негативных и неуместных высказываний. Но меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016, и в частности про меня, и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр. Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего, к сожалению, ты никогда не чувствовала и не почувствуешь. Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок", — написала Кудрявцева в инстаграме.