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03.02.2022, 09:10

Россиянка Яна Кудрявцева издевательски ответила на обвинения украинской гимнастки

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Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева
Фото: Scanpix
Российская гимнастка Яна Кудрявцева в своем Instagram отреагировала на слова украинки Анны Ризатдиновой о том, что она незаслуженно получила серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Украинская гимнастка заявила, что Кудрявцева стала второй, несмотря на потерю предмета во время выступления, только потому, что она представляла российскую сборную. По словам Ризатдиновой, в случае такой же ошибки с ее стороны, она бы не выиграла даже бронзовую медаль.


"Я всегда с большим уважением относилась ко всем гимнасткам, с которыми соревновалась, и никогда не позволяла себе негативных и неуместных высказываний. Но меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016, и в частности про меня, и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр. Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего, к сожалению, ты никогда не чувствовала и не почувствуешь. Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок", — написала Кудрявцева в инстаграме.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзовую медаль, Кудрявцева — серебряную. Чемпионкой в личном многоборье стала россиянка Маргарита Мамун.

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