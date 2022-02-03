Россиянка Яна Кудрявцева издевательски ответила на обвинения украинской гимнастки(2)
Украинская гимнастка заявила, что Кудрявцева стала второй, несмотря на потерю предмета во время выступления, только потому, что она представляла российскую сборную. По словам Ризатдиновой, в случае такой же ошибки с ее стороны, она бы не выиграла даже бронзовую медаль.
"Я всегда с большим уважением относилась ко всем гимнасткам, с которыми соревновалась, и никогда не позволяла себе негативных и неуместных высказываний. Но меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016, и в частности про меня, и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр. Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего, к сожалению, ты никогда не чувствовала и не почувствуешь. Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок", — написала Кудрявцева в инстаграме.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзовую медаль, Кудрявцева — серебряную. Чемпионкой в личном многоборье стала россиянка Маргарита Мамун.
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