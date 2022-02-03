Спортсмены из США не будут пользоваться своими телефонами на Олимпиаде в Пекине. Всё из-за специального китайского приложения

По информации источника, гаджеты могут быть взломаны с помощью приложения My2022, которое должны установить все гости Игр в Китае. Сообщается, что в Америке призывают пользоваться дешевыми телефонами, которые по приезду домой можно будет выбросить. Собственные гаджеты рекомендуют оставить дома.

С такими же предупреждениями для своих спортсменов выступили в Великобритании, Канаде и Норвегии.

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