Олимпиадa
03.02.2022, 08:30

Спортсмены из США не будут пользоваться своими телефонами на Олимпиаде в Пекине. Всё из-за специального китайского приложения

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Фото: Scanpix

Олимпийский комитет США порекомендовал спортсменам своей страны отказаться от смартфонов во время Олимпиады в Пекине из-за угрозы взлома. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, гаджеты могут быть взломаны с помощью приложения My2022, которое должны установить все гости Игр в Китае. Сообщается, что в Америке призывают пользоваться дешевыми телефонами, которые по приезду домой можно будет выбросить. Собственные гаджеты рекомендуют оставить дома.

С такими же предупреждениями для своих спортсменов выступили в Великобритании, Канаде и Норвегии.

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