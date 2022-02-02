Лидеры коалиции не достигли договоренности по отмене COVID-сертификатов

Напомним, что в минувшее воскресенье центристы предложили коалиционному партнеру упразднить с 7 февраля ковид-паспорта, а вчера Ратас и председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд выступили с заявлением, что к концу среды хотят получить от главы правительства Каи Каллас конкретное предложение относительно упразднения COVID-сертификатов.

"В среду я несколько раз беседовал с Каей Каллас на эту тему, и мы продолжим поиски компромисса. Разумно было бы отказаться от COVID-сертификатов с 7 февраля, но мы согласны обговорить и другую дату. Для нас главное, чтобы эти справки, не дающие сегодня никакой защиты от инфекции, исчезли из жизни нашего общества", — приводит слова Ратас rus.err.

"Выступающие с такими призывами ломятся в открытые двери, ведь и так ясно, что как только положение улучшится, мы сможем отказаться от всех ограничений, — заявила Каллас. — На заседании правительства в четверг мы обсудим критерии снятия ограничений, и один из главных критериев — число госпитализированных с COVID-19. Установив критерии, мы сможем решить, в какой момент станет возможным ослабление ограничений".

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