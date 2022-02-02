У жителей Ласнамяэ и Пирита появился новый пункт сбора отходов

В нынешнем году в Таллинне открылось три новых пункта сбора опасных отходов. Один из них находится недалеко от перекрестка улиц Вана-Куули и Нарва мнт., за автобусной остановкой напротив здания по адресу Нарва мнт. 150, куда опасные отходы могут отвозить и жители Пирита.

”Без сомнения, жителям удобнее избавляться от опасных отходов, если станция по их сбору находится недалеко от дома или до нее удобно добираться. Новый пункт сбора отходов открыт по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов, и туда жители Пирита могут сдать собравшиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы. Направляясь в пункт сбора отходов необходимо взять с собой ID-карту или водительское удостоверение”, — отметил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

”Чем больше работает пунктов сбора опасных отходов, тем удобнее жителям избавляться от отходов и тем меньше их будет попадать в бытовой мусор или выбрасываться в природу”, — добавил он. Жители Пирита могут также бесплатно и просто избавиться от опасных отходов во время проходящих дважды в год рейдов по сбору отходов и на станциях по сбору отходов.

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