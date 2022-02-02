02.02.2022, 20:23
B Ида-Вирумаа найдено тело спортсмена-любителя
Foto: Kenno Soo
Во вторник, 1 февраля, в Центре отдыха и спорта Алутагузе в Ида-Вирумаа обнаружили тело мужчины, передает rus.err.
По данным полиции, тело 72-летнего мужчины без следов насилия было обнаружено 1 февраля в Центре отдыха и спорта Алутагузе. "Причиной смерти мужчины стали проблемы со здоровьем. Полиция не начала производство по делу, поскольку отсутствуют обстоятельства, которые свидетельствовали бы о совершении преступления", — сообщила ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ольга Эскор.
Известно, что это уже второй случай в текущем сезоне, когда у посетителя Центра отдыха и спорта Алутагузе возникла смертельная проблема со здоровьем.