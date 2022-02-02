Аркадий Попов: в больницы попадает много людей с омикроном

"Смертность у нас, к сожалению, также не снижается. Мы теряем примерно 25 человек каждую неделю", — сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в программе "Кофе+".

По его мнению, снять все ограничения сразу было бы сейчас плохим посылом. "Общество бы поняло, что ничего страшного нет. Однако в больницах мы видим, что привозят в первую очередь невакцинированных пациентов. Именно они тяжело болеют и из-за омикрон-варианта вируса. Хочу сказать людям, которые в период обсуждения снятия ограничений, сомневаются, — вакцинируйтесь пока не поздно!" — подчеркнул Попов.