Аркадий Попов: в больницы попадает много людей с омикроном
98% случаев заболевания в Эстонии вызывает омикрон. Число пациентов больниц в последнюю неделю превысило 300. Это говорит о том, что омикрон не такой безобидный, и людям, заразившимся этим вариантом вируса, тоже требуется больничное лечение — в госпитализации нуждаются до 1,5% заразившихся омикроном, пишет rus.err.
"Смертность у нас, к сожалению, также не снижается. Мы теряем примерно 25 человек каждую неделю", — сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в программе "Кофе+".
"Утром в понедельник в больницах северного региона было всего 32 свободные койки", — сообщил Попов.
По его мнению, снять все ограничения сразу было бы сейчас плохим посылом. "Общество бы поняло, что ничего страшного нет. Однако в больницах мы видим, что привозят в первую очередь невакцинированных пациентов. Именно они тяжело болеют и из-за омикрон-варианта вируса. Хочу сказать людям, которые в период обсуждения снятия ограничений, сомневаются, — вакцинируйтесь пока не поздно!" — подчеркнул Попов.
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