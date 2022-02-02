Дальше антифашистов будут наказывать за то, что у них в названии предательский корень "fascio"?

Картинки, которые нельзя показывать, идеи, которые нельзя обсуждать = история, которую стоит забыть?

Уже второй раз вижу, как в Нарве разгорается костёр народного недовольства из-за "театральных условностей". Сначала бурную реакцию, перетекающую в неуправляемую истерику, вызвал театральный плакат со словосочетанием "Майн Кампф", что дословно значит "Моя борьба". Ставшее нарицательным сочетание, ведь это же название автобиографической книги лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. And that is the story.

Подозреваю, что предыдущий абзац уже содержит слишком много тригеров и уже оскорбил чувства целой массы верующих, так что остальные слова пишу на свой страх и риск.

Теперь общественность качает визуальный материал спектакля "Nad tulid keskööl", ведь там... о ужас!... на сцене люди в форме СС... И сие воплощение истинного зла в форме вермахта просочилось на баннеры и плакаты.

Это парадоксальная ситуация, ведь оба этих спектакля осуждают фашизм, его уродство, его бесчеловечность. Нам показывают то, что питает эту разлагающую идею и откуда берётся корень этого зла.

И теперь театр и постановку радикально осуждают люди, радикально осуждающие фашизм, за то, что первые пытаются привлечь как можно больше внимания к осуждению фашизма...

Да уж логическая цепочка достойная Страны чудес Льюиса Кэролла.

Но что же осуждают борцы со свастикой на театральных подмостках? Идеи фашизма или вторжение негативных символов и в свой уютный мирок?

Что защищают? Мир от фашизма или себя от необходимости осознать и отрефлексировать реально некрасивое и травмирующего прошлое человечества?

Самое главное, увидят ли они за этим отрицанием признаки того, как в мире снова прорастёт это зло?

Конечно, страшно себе представить эти кровавые символы на знамёнах, что развиваются над площадями. Да и любой городской сумасшедший вывесив подобные знаки не вызовет понимания и сразу получит за свой за экстремизм.

Тут всё однозначно решает контекст.