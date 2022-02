Дальше антифашистов будут наказывать за то, что у них в названии предательский корень "fascio"?

Уже второй раз вижу, как в Нарве разгорается костёр народного недовольства из-за "театральных условностей". Сначала бурную реакцию, перетекающую в неуправляемую истерику, вызвал театральный плакат со словосочетанием "Майн Кампф", что дословно значит "Моя борьба". Ставшее нарицательным сочетание, ведь это же название автобиографической книги лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. And that is the story.