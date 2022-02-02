02.02.2022, 17:16
Алар Карис: война на Украине имела бы последствия и для Эстонии. Например, в сфере экономики и в виде потока беженцев
В среду вечером по приглашению президента Эстонии Алара Кариса в Министерстве обороны на свое заседание собрался Совет по государственной обороны для обсуждения ситуации с безопасностью в Европе. После заседания президент Эстонии и премьер-министр страны выступили с заявлениями.
Будет дополнено!
Совет по государственной обороне является совещательным органом при Президенте Республики. В состав Совета входят председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне, председатель комиссии Рийгикогу по внешней политике, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции и командующий Силами обороны.