Алар Карис: война на Украине имела бы последствия и для Эстонии. Например, в сфере экономики и в виде потока беженцев

В среду вечером по приглашению президента Эстонии Алара Кариса в Министерстве обороны на свое заседание собрался Совет по государственной обороны для обсуждения ситуации с безопасностью в Европе. После заседания президент Эстонии и премьер-министр страны выступили с заявлениями.