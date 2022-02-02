ВИДЕО | Танель Кийк: Центристская партия не выдвигает ультиматумов. Мы не собираемся уходить из правительства

Кийк отметил, что бывшие члены научного совета Ирья Лутсар и Андрес Меритс считают разумной отмену использования ковид-сертификатов внутри страны. "Нынешний научный совет более консервативный", — считает Кийк.

Министр добавил, что и нынешний совет считает разумным отмену ковид-сертификатов, но не так рано, как предложила Центристская партия, то есть с понедельника следующей недели.

А что если партнер центристов по коалиции, Партия реформ, не согласится на отмену ковид-сертификатом ни с 7 февраля, ни с 14 февраля?

Кийк заявил, что Центристская партия не занимается выдвижением ультиматумов. "Мы не давали обещания, что уйдем из правительства, если эта дата не будет обязательно той, что мы предложили", — сказал он.

Министр отметил, что нужно прийти к соглашению, которое устраивает обе стороны. По его словам, Центристская партия хочет дать людям четко понять, когда отменят использование ковид-сертификатов внутри страны для совершеннолетних людей.