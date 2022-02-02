Стало известно, кто понесет флаг Эстонии на церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет продолжает традицию Олимпийских игр в Токио. Теперь и в Пекине в роли знаменосцев выступят сразу двое спортсменов от каждой страны. Олимпийский комитет Эстонии выбрал знаменосцами 19-летнюю Келли Сильдару и 22-летнего Мартина Химму.

Сильдару очень обрадовалась этой новости. "Я очень счастлива, что мне доверили нести флаг. Здорово, что могу сделать это вместе с Мартином", — сказала лыжница.

Мартин Химма улыбнулся, и сразу после получения сообщения позвонил своему тренеру Калью Оясте, который посоветовал ему одеться как можно теплее.

"Он также нес национальный флаг на Олимпийских играх (в Нагано, в 1998 году - RusDelfi) и дал несколько советов", — сказал Мартин Химма. "Я горжусь уже тем, что просто попал на Олимпиаду, а когда надо будет нести флаг, то буду испытвать еще больше гордости", — добавил он.

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