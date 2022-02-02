НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Сначала подморозит до -17°, а затем Эстонию снова заметет

Четверг, 03.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -9..-14, при длительных прояснениях до -17, на островах и местами на побережье -3..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-6, вечером на островах юго-восточный ветер 4-8 м/с. Температура воздуха -5..-11, на островах до -2°С.

Пятница, 04.02

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер к утру усилится до 4-10, на островах 12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -10..-15, на островах -4..-8°С.

Днем: Начиная с запада облачность уплотнится. Во второй половине дня снег распространится с островов на материк и к вечеру охватит запад Эстонии, местами метель, вечером на островах и мокрый снег, возрастет опасность гололёда. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до -2..-7, на островах до +1, на востоке -8..-10°С.

Суббота, 05.02

Ночью: Облачно. Снег и метель распространятся по всей Эстонии, на островах также мооооооокрый снег и дождь, опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывы 15, на побережье 9-14, порывы до 21 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии -8..-11, на западе -2..-7, на островах -1..+2°С, к утру повысится.

Днем: В основном облачно. Во многих местах снег, кое-где метель, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь, опасность гололеда, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер перейдет к юго-западному, западному 5-10, в первой половине дня на востоке порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -3..-6, на западе -2..+2°С.

Воскресенье, 06.02

Ночью: Облачность рассеется. До полуночи на востоке еще снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.