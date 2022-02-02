Исследование: десятая часть эстонских предприятий под влиянием пандемии изменила бизнес-направление

По словам руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгера Хальянда, у предприятий спрашивали о том, какие изменения им пришлось внести в результате пандемии. Как и ожидалось, основным влиянием Covid-19 стало введение дополнительных мер для обеспечения и улучшения удаленной работы. ”Возможность удаленной работы была одним из приоритетов для предприятий как в начале пандемии, так и сейчас, и 35% предприятий должны были внести соответствующие изменения”, — пояснил Хальянд.

Хальянд отметил, что больше изменений ввели предприятиям с большим количеством сотрудников, а безопасность была одним из очевидных направлений для крупных предприятий во время пандемии. ”Если в общем зачете четверть предприятий под влиянием пандемии повысили уровень своей кибербезопасности, то среди крупных предприятий это сделала половина”, — сказал Хальянд, добавив, что интерес к решениям в области кибербезопасности в последние годы явно возрос, и уровень кибербезопасности предприятий за год значительно улучшился.

Пятая часть крупных предприятий и 14% фирм со штатом от 20 до 50 сотрудников были вынуждены внести изменения в свою цепочку продаж или программное обеспечение, 13% из этих предприятий существенно реорганизовали свою деятельность или вовсе изменили направление своего бизнеса.

”Можно сказать, что предприятия Эстонии хорошо адаптировались к новой ситуации, но все еще остаются области, которые больше всего пострадали от пандемии, и изменение направления бизнеса может быть необходимым шагом для продолжения коммерческой деятельности”, — прокомментировал Хальянд.

Предприятиям предложили оценить свой сегодняшний уровень дигитализации, и средний балл по 5-балльной шкале составил 3,7. Это значит, что участники опроса преимущественно оценили свой уровень как удовлетворительный или скорее хороший.