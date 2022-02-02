Исследование: десятая часть эстонских предприятий под влиянием пандемии изменила бизнес-направление
Почти половине эстонских предприятий во время пандемии пришлось внести различные важные изменения, в том числе повысить уровень кибербезопасности, принять дополнительные меры для обеспечения удаленной работы, внести изменения в цепочку продаж или вовсе изменить направление бизнеса, показало исследование, проведенное Turu-uuringute AS по заказу Telia.
По словам руководителя подразделения бизнес-клиентов Telia Хольгера Хальянда, у предприятий спрашивали о том, какие изменения им пришлось внести в результате пандемии. Как и ожидалось, основным влиянием Covid-19 стало введение дополнительных мер для обеспечения и улучшения удаленной работы. ”Возможность удаленной работы была одним из приоритетов для предприятий как в начале пандемии, так и сейчас, и 35% предприятий должны были внести соответствующие изменения”, — пояснил Хальянд.
Хальянд отметил, что больше изменений ввели предприятиям с большим количеством сотрудников, а безопасность была одним из очевидных направлений для крупных предприятий во время пандемии. ”Если в общем зачете четверть предприятий под влиянием пандемии повысили уровень своей кибербезопасности, то среди крупных предприятий это сделала половина”, — сказал Хальянд, добавив, что интерес к решениям в области кибербезопасности в последние годы явно возрос, и уровень кибербезопасности предприятий за год значительно улучшился.
Пятая часть крупных предприятий и 14% фирм со штатом от 20 до 50 сотрудников были вынуждены внести изменения в свою цепочку продаж или программное обеспечение, 13% из этих предприятий существенно реорганизовали свою деятельность или вовсе изменили направление своего бизнеса.
”Можно сказать, что предприятия Эстонии хорошо адаптировались к новой ситуации, но все еще остаются области, которые больше всего пострадали от пандемии, и изменение направления бизнеса может быть необходимым шагом для продолжения коммерческой деятельности”, — прокомментировал Хальянд.
Предприятиям предложили оценить свой сегодняшний уровень дигитализации, и средний балл по 5-балльной шкале составил 3,7. Это значит, что участники опроса преимущественно оценили свой уровень как удовлетворительный или скорее хороший.
”Коронавирусный кризис сильно ускорил технологическое развитие Эстонии и остального мира. Хотя, по сути, уже в начале пандемии за несколько недель удалось выполнить работу нескольких лет, для развития эстонских предприятий крайне важно, чтобы стремительная дигитализация продолжалась. Приятно отметить, что предприятия понимают эту потребность, реалистично оценивая свой текущий уровень дигитализации”, — сказал Хальянд.
В ходе опроса проводились телефонные интервью с представителями 300 предприятий. Отобранные предприятия были разделены на три группы согласно количеству сотрудников: 5-19 сотрудников, 20-49 сотрудников, 50 и более сотрудников. Опрос проходил в конце прошлого года.