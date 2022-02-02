02.02.2022, 11:51
ФОТО | Полиция ищет мужчину, подозреваемого в преступлениях. Также просят отозваться его жертв!
ФОТО: PPA
Изображенный на фотографии является подозреваемым в совершении преступления против личности.
Мужчине около 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления на нем была темная куртка по типу парки по колено и темные джинсы.
Полиция просит всех, кто узнает этого человека и у кого есть претензии к нему либо информация о его местонахождении, позвонить по телефону 612 4274.
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