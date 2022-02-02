ФОТО | Полиция ищет мужчину, подозреваемого в преступлениях. Также просят отозваться его жертв!

Мужчине около 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления на нем была темная куртка по типу парки по колено и темные джинсы.

Полиция просит всех, кто узнает этого человека и у кого есть претензии к нему либо информация о его местонахождении, позвонить по телефону 612 4274.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.