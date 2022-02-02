02.02.2022, 13:10
Еще 32 человека сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022
Foto: Anni Õnneleid
Еще 32 человека, которые прибыли в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Пекина-2022.
Из тех, кто прибыл в китайскую столицу 1 февраля, 15 положительных тестов были взяты у членов спортивных делегаций, а еще три — у спортсменов, которые должны выступить на Олимпиаде.
Отмечается, что у 17 человек тест на коронавирус дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в ”пузыре”.
Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.
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