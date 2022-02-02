Еще 32 человека сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022

Из тех, кто прибыл в китайскую столицу 1 февраля, 15 положительных тестов были взяты у членов спортивных делегаций, а еще три — у спортсменов, которые должны выступить на Олимпиаде.

Отмечается, что у 17 человек тест на коронавирус дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в ”пузыре”.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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