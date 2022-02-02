ВИДЕО | Департамент здоровья не рекомендует отменять использование ковид-сертификатов, но не против экспресс-тестов

Ирина Донченко сообщила, что заболеваемость выросла больше всего на островах и в Ида-Вирумаа. Если смотреть по возрастным группам, то заболеваемость растет больше всего среди людей 35-39 и 50-54 лет, но она выше всего среди детей и молодежи. Основной источник заражения — дом, затем идет рабочее место, детские сады и школы.

Сейчас нет признаков того, что необходимость госпитализации сокращается, отметила она. Омикрон может привести к тяжелой болезни, но статистика показывает, что чаще всего вызванная им болезнь протекает более легко.

Сейчас значительно выросла нагрузка семейных врачей, поэтому Департамент здоровья просит звонить семейному врачу только когда у вас есть серьезные симптомы, а в остальных случаях использовать телефонные службы 1200 и 1247.

Департамент напоминает, что начиная с 1 февраля срок действия вакцинационного сертификата после первичной вакцинации составляет 9 месяцев, а после бустерной дозы — год. Для несовершеннолетних срок действия вакцинационного сертификата продилил до 15 месяцев.

Танель Кийк рассказал, что в мире волна Омикрона начинает стабилизироваться, но в нашем регионе по-прежнему возрастает. По его словам, переломный момент должен наступить в ближайшее время.

Кийк отметил, что заболеваемость в стране может пойти на спад уже на этой или на следующей неделе.

Из положительных моментов — сократилось число дней, которые больные коронавирусом проводят в больнице, а нагрузка отделения интенсивной терапии сейчас на терпимом уровне. Кийк отметил, что это результат вакцинации.

Кийк также рассказал о том, вчера правительство пришло к согласию в отношении некоторых мест, где можно было бы смягчить ограничения. Один из них — самоизоляция школьников. Больные дети должны оставаться дома, но здоровые могут продолжать ходить в школу.

Донченко подчеркнула, что Департамент здоровья не рекомендует отменять использование ковид-сертификатов, хотя не исключает и использование экспресс-тестов.