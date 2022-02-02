Жителям Эстонии компенсировали счета за энергию на 4 млн евро, среднее пособие — 170 евро

По словам министра государственного управления Яака Ааба, средняя величина одного выплаченного пособия составила 170 евро.

”Большая часть пособий, или 91%, пока ушло на покрытие расходов на электроэнергию, доля газа и централизованного теплоснабжения составляет несколько процентов”, — сообщил он. На настоящий момент рассмотрено 23 000 ходатайств и назначено к выплате около 4 млн евро.

”Ходатайствовать просто: вы должны перечислить членов семьи, их доход и приложить к ходатайству счета, касающиеся вашего реального места проживания”, — пояснил Ааб.

С января по март подача заявок будет приниматься по такому же принципу, однако счета за электроэнергию и газ будут меньше, так как в рамках новой меры помощи определенная часть будет вычитаться автоматически.

В связи с новой мерой, по прогнозам Ааба, количество ходатайств несколько снизиться, как и нагрузка на самоуправления.