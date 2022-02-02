За сутки в Эстонии выявлено 7186 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 2 февраля в больнице находятся 352 зараженных коронавирусом пациента. Из них 208 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 159, или 76,4%, не вакцинированы и 49, или 23,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 62-летняя женщина и 83-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 13 189 результатов теста, из которых 7 186 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 371,5 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 595 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2 456 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 174. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 407 090 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,4%.

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