ГРАФИК | Во всех рейтингах партий лидирует EKRE, а "Ээсти 200" установила рекорд

EKRE поддерживает 24% опрошенных, а Партию реформ — лишь 21,6%. Центристская партия отстает о реформистов менее чем на процент — их поддержка составляет 20,8%.

Рейтинг "Ээсти 200" поднялся до 17%, что является рекордным результатом в опросах Norstat для партии, не представленной в Рийгикогу.

А вот в опросах Kantar Emor и Turu-uuringute AS центристы и "Ээсти 200" даже обогнали Партию реформ. Лидирует же EKRE.