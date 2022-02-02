02.02.2022, 10:15
ГРАФИК | Во всех рейтингах партий лидирует EKRE, а "Ээсти 200" установила рекорд(20)
Foto: Taavi Sepp
Согласно опросу поддержки партий от Norstat, проведенному по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ с ведущей позиции сместила EKRE.
EKRE поддерживает 24% опрошенных, а Партию реформ — лишь 21,6%. Центристская партия отстает о реформистов менее чем на процент — их поддержка составляет 20,8%.
Рейтинг "Ээсти 200" поднялся до 17%, что является рекордным результатом в опросах Norstat для партии, не представленной в Рийгикогу.
А вот в опросах Kantar Emor и Turu-uuringute AS центристы и "Ээсти 200" даже обогнали Партию реформ. Лидирует же EKRE.