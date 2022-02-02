Олимпиадa
02.02.2022, 09:36

СЕГОДНЯ | Олимпиада еще не открыта, но соревнования уже начинаются

 (5)
первыми стартуют кёрлингисты
Скип сборной Норвегии Стеффен Волстад
Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency

Сегодня, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине начинается соревновательная программа. Несмотря на то, что официальное открытие Игр состоится лишь в пятницу.

Первыми спортсменами, которые начнут соревноваться в рамках пекинской Олимпиады, станут кёрлингисты. Они проведут первую сессию в турнире смешанных пар, сегодня нас ожидают четыре матча. Все матчи начинаются в 14.05 по таллиннскому времени. Расписание ниже.

Смешанные пары. Сессия 1. Швеция - Великобритания

Смешанные пары. Сессия 1. Австралия - США

Смешанные пары. Сессия 1. Норвегия - Чехия

Смешанные пары. Сессия 1. Китай - Швейцария

Также на старт выйдут саночники, но у них ожидаются лишь тренировочные заезды.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии