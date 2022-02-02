СЕГОДНЯ | Олимпиада еще не открыта, но соревнования уже начинаются

Первыми спортсменами, которые начнут соревноваться в рамках пекинской Олимпиады, станут кёрлингисты. Они проведут первую сессию в турнире смешанных пар, сегодня нас ожидают четыре матча. Все матчи начинаются в 14.05 по таллиннскому времени. Расписание ниже.

Смешанные пары. Сессия 1. Швеция - Великобритания

Смешанные пары. Сессия 1. Австралия - США

Смешанные пары. Сессия 1. Норвегия - Чехия

Смешанные пары. Сессия 1. Китай - Швейцария

Также на старт выйдут саночники, но у них ожидаются лишь тренировочные заезды.

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