СЕГОДНЯ | Олимпиада еще не открыта, но соревнования уже начинаются(5)
Сегодня, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине начинается соревновательная программа. Несмотря на то, что официальное открытие Игр состоится лишь в пятницу.
Первыми спортсменами, которые начнут соревноваться в рамках пекинской Олимпиады, станут кёрлингисты. Они проведут первую сессию в турнире смешанных пар, сегодня нас ожидают четыре матча. Все матчи начинаются в 14.05 по таллиннскому времени. Расписание ниже.
Смешанные пары. Сессия 1. Швеция - Великобритания
Смешанные пары. Сессия 1. Австралия - США
Смешанные пары. Сессия 1. Норвегия - Чехия
Смешанные пары. Сессия 1. Китай - Швейцария
Также на старт выйдут саночники, но у них ожидаются лишь тренировочные заезды.
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