Олимпиада еще не открыта, но соревнования уже начались

Первыми спортсменами, которые начали соревноваться в рамках пекинской Олимпиады, стали кёрлингисты. Они провели первую сессию в турнире смешанных пар. Все матчи начались в 14.05 по таллиннскому времени. Результаты ниже.

Смешанные пары. Сессия 1. Швеция - Великобритания 5:9

Смешанные пары. Сессия 1. Австралия - США 5:6

Смешанные пары. Сессия 1. Норвегия - Чехия 6:7

Смешанные пары. Сессия 1. Китай - Швейцария 7:6

Также на старт вышли саночники, но у них ожидаются лишь тренировочные заезды.

Представители Эстонии не участвуют в обеих этих дисциплинах.

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