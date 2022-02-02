Олимпиада еще не открыта, но соревнования уже начались(5)
Сегодня, 2 февраля, на Олимпийских играх в Пекине началась соревновательная программа. Несмотря на то, что официальное открытие Игр состоится лишь в пятницу.
Первыми спортсменами, которые начали соревноваться в рамках пекинской Олимпиады, стали кёрлингисты. Они провели первую сессию в турнире смешанных пар. Все матчи начались в 14.05 по таллиннскому времени. Результаты ниже.
Смешанные пары. Сессия 1. Швеция - Великобритания 5:9
Смешанные пары. Сессия 1. Австралия - США 5:6
Смешанные пары. Сессия 1. Норвегия - Чехия 6:7
Смешанные пары. Сессия 1. Китай - Швейцария 7:6
Также на старт вышли саночники, но у них ожидаются лишь тренировочные заезды.
Представители Эстонии не участвуют в обеих этих дисциплинах.
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