ГРАФИКИ | Кризис нарушил привычный ритм, но объем промышленного производства в прошлом году вырос

Начавшийся в позапрошлом году кризис, вызванный коронавирусом, нарушил привычный производственный ритм обрабатывающей промышленности, поэтому стремительный рост промышленного производства во втором квартале 2021 года был обусловлен прежде всего низкой сравнительной базой. Во второй половине года производство в обрабатывающей промышленности стабилизировалось и рост объемов оставался в среднем 6%.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в прошлом году уровень предыдущего года был превышен в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности. ”Из наиболее крупных промышленных отраслей объемы выросли в деревообработке, во всех связанных с машиностроением отраслях, в производстве продукции из металла, а также в производстве мебели, строительных материалов и изделий из пластмассы”, — добавила Бундер.

Среди наиболее весомых промышленных отраслей более всего, или на 23% выросло производство сланцевого масла. На том же уровне осталось производство продуктов питания, а производство компьютеров и электронного оборудования сократилось.

На внешний рынок было продано 67,3% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. В сравнении с 2020 годом продажи продукции на экспорт увеличились на 16,1% и на внутренний рынок — на 16,8%.

В декабре прошлого года объем промышленного производства увеличился по сравнению с тем же месяцем 2020 года на 7,6% и производство в обрабатывающей промышленности — на 7,1%. Производство электроэнергии увеличилось в декабре количественно (MВтч) на 67,1%, а производство тепла — на 16,7%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в декабре в промышленности произведено по сравнению с ноябрем на 2,1% больше продукции и в обрабатывающей промышленности — на 2,3% больше.