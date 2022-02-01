В Нарве школы массово отправляют классы на карантин из-за распространения COVID-19

Помимо Кренгольмской гимназии, также государственная Ваналиннаская школа перевела до конца недели на дистанционное обучение классы с первого по девятый.

"Нет такой школы, где не было бы ни одного класса на карантине. Хоть один класс есть в каждой школе, и в некоторых школах ситуация более сложная", — сказала руководитель службы образования Нарвы Лариса Дегель.

Аналогичная ситуация и в нарвских детских садах — на данный момент в карантин отправлены более 20 групп.

По данным городской службы образования, по состоянию на конец января было вакцинировано чуть более 83% работников школ.

Напомним, что с понедельника следующей недели близкоконтактные дети больше не будут обязаны оставаться в карантине.

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