В телефонном разговоре Блинкен сообщил Лаврову, что США ждут от России

По его словам, госсекретарь США заявил, что "РФ должна немедленно предпринять шаги для деэскалации" и подчеркнул, что "российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия". Он выразил надежду, что Россия "изберет путь дипломатии" в разрешении кризиса вокруг Украины.

В беседе с Лавровым Блинкен вновь напомнил о поддержке Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о том, что любая страна мира имеет право "самостоятельно определять внешнюю политику и вступать в альянсы". В данном случае речь идет о стремлении Украины присоединиться к НАТО, против чего резко выступает Россия.

США готовы продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности

Кроме того, Блинкен заявил о готовности Вашингтона "продолжать диалог с Москвой по вызывающим обеспокоенность темам в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами", говорится в сообщении госдепартамента.

Как заявил в свою очередь Сергей Лавров, в ходе телефонного разговора он указал американскому партнеру, что Москва будет настаивать на объяснении того, почему Запад не хочет выполнять обязательства о неделимости безопасности, взятые в рамках ОБСЕ. По его словам, это одно из ключевых требований России по тематике гарантий безопасности. "Тони Блинкен согласился с тем, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", — говорится в видеообращении, распространенном МИД РФ.

Как заметил агентству AFP пожелавший остаться неназванным представитель Госдепартамента США, в беседе министров не было никаких признаков того, что Россия готова к разрядке ситуации вокруг Украины. "Ничто из того, что мы слышали, не указывает на деэскалацию в ближайшие несколько дней", — сказал он.