Путин: США и НАТО в своих ответах проигнорировали основные озабоченности России

”Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО”, — сказал Путин.

По его мнению, США и НАТО, говоря о недопустимости требований России и праве независимых стран самостоятельно выбирать свои военные альянсы, игнорируют второй пункт принципа неделимости безопасности, в котором говорится о недопустимости укрепления безопасности за счет других государств.

”Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм”, — сказал Путин, отметив, что войска НАТО располагаются в Польше, Румынии и странах Балтии. ”Сказали одно, а сделали другое. Как у нас говорят в народе — кинули. Ну просто обманули”, — добавил он.

Российский президент заявил, что США вышли из договора по противоракетной обороне, несмотря на то, что Москва ”долго уговаривала” не делать этого. После этого США разместили свои пусковые установки в Румынии и Польше, сказал Путин. Он отметил, что на такие установки можно установить ”Томагавки” — ударные системы, которые, по словам Путина, будут покрывать территорию России на тысячи километров.

По поводу возможного вступления Украины в НАТО Путин сказал, что Киев, согласно документам, планирует вернуть Крым, в том числе военным путем. ”Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием <…> и начинает операцию в Крыму — это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина начинает военную операцию — нам что, воевать с блоком НАТО?”, — заявил президент.