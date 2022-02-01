”Нам что, воевать с НАТО?” Путин: США и НАТО в своих ответах проигнорировали основные озабоченности России
Владимир Путин заявил, что США и НАТО в ответах на предложения России о гарантиях взаимной безопасности проигнорировали основные озабоченности Москвы. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает "Дождь".
”Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО”, — сказал Путин.
По его мнению, США и НАТО, говоря о недопустимости требований России и праве независимых стран самостоятельно выбирать свои военные альянсы, игнорируют второй пункт принципа неделимости безопасности, в котором говорится о недопустимости укрепления безопасности за счет других государств.
”Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм”, — сказал Путин, отметив, что войска НАТО располагаются в Польше, Румынии и странах Балтии. ”Сказали одно, а сделали другое. Как у нас говорят в народе — кинули. Ну просто обманули”, — добавил он.
Российский президент заявил, что США вышли из договора по противоракетной обороне, несмотря на то, что Москва ”долго уговаривала” не делать этого. После этого США разместили свои пусковые установки в Румынии и Польше, сказал Путин. Он отметил, что на такие установки можно установить ”Томагавки” — ударные системы, которые, по словам Путина, будут покрывать территорию России на тысячи километров.
По поводу возможного вступления Украины в НАТО Путин сказал, что Киев, согласно документам, планирует вернуть Крым, в том числе военным путем. ”Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием <…> и начинает операцию в Крыму — это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина начинает военную операцию — нам что, воевать с блоком НАТО?”, — заявил президент.
”Нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит Минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя”, — сказал Путин о выполнении Минских соглашений.
Российский президент также предположил, что США, говоря о праве Киева обеспечивать свою безопасность, думает в первую очередь не об Украине, а о сдерживании развития России. В том числе США могут это сделать, по мнению Путина, с помощью втягивания России в вооруженный конфликт, за которым последуют американские и европейские санкции против Москвы, или принятия Украины в НАТО и ”стимуляции бандеровцев” на решение вопроса Донбасса или Крыма военным путем.
Путин заявил, что для избежания вооруженного конфликта, необходимо учитывать интересы всех стран, в том числе России. ”Принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность”, — заключил он и понадеялся на продолжение переговоров.
В декабре МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, а также возвращение НАТО к позициям 1997 года. 26 января США и НАТО передали в МИД России ответы на предложения Москвы.
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