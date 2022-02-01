01.02.2022, 17:30
ГРАФИК | Завтра биржевая цена электроэнергии продолжит расти — причем с самого утра(5)
Foto: Argo Ingver
С первых часов завтрашних суток биржевая цена электричества будет ниже 110 евро за мегаватт-час, но с десяти часов утра стоимость электроэнергии перевалит за 200 евро и в итоге достигнет 270 евро.
Самой низкой в вторник цена на электроэнергию будет между полуночью и часом ночи (102,26 евро за мегаватт-час), самой высокой — вечером с 19:00 (266,90 евро).
Среднесуточная цена для Эстонии на бирже Nordpool составит 169,71 евро за мегаватт-час (во вторник было 184,17 евро, в понедельник — 176,44 евро за мегаватт-час). В Финляндии — 165,926 евро за мегаватт-час.