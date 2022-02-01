Кая Каллас в интервью The Washington Post об украинском кризисе: НАТО умеет выполнять свои обещания, Россия — нет
Эстония, являясь членом НАТО и Европейского союза, направила в Украину ракеты на фоне пограничной угрозы со стороны России. Премьер-министр Кая Каллас в сегодняшнем интервью с обозревателем The Washington Post Дэвидом Игнатиусом рассказала о том, какова цена нынешнего кризиса, о роли Эстонии в НАТО и отношениях с США.
Одним из самых важных вопросов безопасности на сегодняшний является то, насколько серьезны намерения России в отношении вторжения в Украину. Премьер-министр Кая Каллас подчеркивает, что, хотя Россия стягивает на украинские границы огромное количество военных, а также размещает свое вооружение в Беларуси, несмотря на продолжающийся дипломатический диалог, направленный на смягчение ситуации, последнее слово и финальное решение все равно останется за Кремлем. Однако союзники по Североатлантическому альянсу, по мнению Каллас, делают "отличную работу" по сдерживанию России и деэскалации конфликта.
Что касается вопроса об отказе от крупных военных учений, то здесь, по словам премьер-министра, "важно напомнить, что НАТО не собирается ни на кого нападать". При заключении различного вида договоров и соглашений именно Россия зачастую не следует закрепленным в них положениям. "Мы же, как представители демократических стран, их соблюдаем", — говорит Каллас и добавляет, что свои войска нужны как раз на тот случай, если Россия не будет соблюдать международные соглашения.
В странах НАТО тоже есть разлад. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно сказал, что сожалеет о том, что инициированный Германией и Францией диалог с Россией не нашел сторонников среди стран Евросоюза. Может ли из-за этого пострадать единство НАТО?
Отвечая на этот вопрос, Кая Каллас говорит, что Россия не может указывать НАТО, что делать, и напоминает, что Россия "хочет добиться нашей разобщенности", поэтому "нам нужно быть вместе, как мы были вместе и раньше".
Будучи членом НАТО, Эстония, по словам Каллас, благодарна США за то, что к мнению такой маленькой страны прислушиваются: "Мы рады, что никакое решение не будет принято без нас".
Каллас призывает быть осторожными с российскими ультиматумами "в стиле Советского Союза", потому что "может повториться то, что уже случалось раньше". Она говорит, что России "ясно дали понять", насколько "суровые санкции" со стороны НАТО ждут страну, если она нарушит целостность украинского государства.
Эстония и другие страны Европы отправили в Украину свои войска и вооружение, но премьер-министр подчеркивает, что "каждая страна решает самостоятельно, какую помощь она может оказать". Эстонские специалисты, как утверждает Каллас, помогают своим украинским коллегам по разным вопросам, в том числе и вопросам кибербезопасности.
Она считает, что "ни у кого нет достаточных сил и возможностей, чтобы победить в информационной войне", дезинформация распространяется слишком быстро, и бороться с ней тяжело. "Мы вряд ли когда-либо будем готовы к тому уровню возможностей, которым обладает Россия", — считает премьер-министр, имея в виду профессионализм российских ИТ-специалистов, и напоминает, что когда государства всего мира пытались договориться о том, чтобы международное право действовало и в киберпространстве, главными противниками этой инициативы были Россия и Китай.
Вопрос о том, является ли "Северный поток-2" скорее геополитическим, а не экономическим проектом, вызывает у Каллас улыбку. "Это не новость", — отмечает премьер-министр.
Отдельное внимание она обращает на то, что энергетический кризис захватил всю Европу. Многих людей возмущают возросшие цены на электричество, но "нужно помнить, что цены на электричество зависят от цен на газ, а газ идет из России".
"Диктатору нужно доказывать свою силу, — считает Каллас. — Он не может сделать ни шагу назад, в отличие от нас — от западного мира". Если необходим диалог и деэскалация, страны Европы готовы как отступить, так и пойти ему навстречу.