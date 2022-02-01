Кая Каллас в интервью The Washington Post об украинском кризисе: НАТО умеет выполнять свои обещания, Россия — нет

Одним из самых важных вопросов безопасности на сегодняшний является то, насколько серьезны намерения России в отношении вторжения в Украину. Премьер-министр Кая Каллас подчеркивает, что, хотя Россия стягивает на украинские границы огромное количество военных, а также размещает свое вооружение в Беларуси, несмотря на продолжающийся дипломатический диалог, направленный на смягчение ситуации, последнее слово и финальное решение все равно останется за Кремлем. Однако союзники по Североатлантическому альянсу, по мнению Каллас, делают "отличную работу" по сдерживанию России и деэскалации конфликта.

Что касается вопроса об отказе от крупных военных учений, то здесь, по словам премьер-министра, "важно напомнить, что НАТО не собирается ни на кого нападать". При заключении различного вида договоров и соглашений именно Россия зачастую не следует закрепленным в них положениям. "Мы же, как представители демократических стран, их соблюдаем", — говорит Каллас и добавляет, что свои войска нужны как раз на тот случай, если Россия не будет соблюдать международные соглашения.

В странах НАТО тоже есть разлад. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно сказал, что сожалеет о том, что инициированный Германией и Францией диалог с Россией не нашел сторонников среди стран Евросоюза. Может ли из-за этого пострадать единство НАТО?

Отвечая на этот вопрос, Кая Каллас говорит, что Россия не может указывать НАТО, что делать, и напоминает, что Россия "хочет добиться нашей разобщенности", поэтому "нам нужно быть вместе, как мы были вместе и раньше".

Будучи членом НАТО, Эстония, по словам Каллас, благодарна США за то, что к мнению такой маленькой страны прислушиваются: "Мы рады, что никакое решение не будет принято без нас".