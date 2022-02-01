Научный совет не рекомендует отменять ковид-паспорта для взрослых. Глава совета объяснил почему

Как пояснил Майметс в разговоре с Delfi, один из принципов, которым руководствуется Научный совет (и его разделяют многие международные организации) — в подобном кризисе школы закрываются последними, а открываются первыми. Чтобы вести с детьми полноценную учебную работу.

Исходя из рекомендаций Научного совета и исходило правительство, принимая решение о том, что с понедельника близкоконтактные дети не должны более находится на изоляции. С 14 февраля планируется отказаться от использования внутри страны ковид-сертификатов для несовершеннолетних.

Что касается ковид-паспортов для взрослых, то, по словам Майметса, естественно, что как политики, так и Научный совет хотели бы "открыть" общество как можно быстрее. Но, к сожалению, у нас уровень заболеваемости еще растет. "Картина далеко не такая, как в других странах, где отказываются от ограничений", — отметил он.

По словам главы Научного совета, нужно еще посмотреть, какие будут последствия отмены ковид-паспортов для детей и молодежи, как это будет работать.

Майметс также обратил внимание на то, как растут при вспышках COVID-19 цифры госпитализации: пик нуждающихся в больничном лечении фиксируется через пару недель, как пройдена высшая точка в приросте инфицированных.

Об этом же говорит и начальник службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), член Научного совета Майт Алметс. "Мы должны быть готовы, что потребность в больничном леченииможет увеличиться", — предупреждает он.

"Отмена ограничений в нынешней фазе роста заболеваемости дала бы обществу, по моему мнению, неправильный сигнал — мол, не бойтесь, это больше не тяжелая болезнь и т.п. "Омикрон" для непривитых людей — не просто насморк. Как и "дельта"-штамм он может вызвать такую же по тяжести болезнь", — сказал Алметс и добавил, что спешка с отменой ограничений может сегодня дать противоположный эффект.

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