ФОТО | Камера со 100-кратным увеличением и широкоугольные селфи! Тестируем новый Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro теперь является самым передовым смартфоном компании с наиболее мощными возможностями фотографирования. P50 Pro имеет двухматричную системой камер, которая использует как основную, так и монохромную камеру для параллельной фотосъемки. Камеры имеют разрешение 40, 13 и 64 мегапикселя.

Кроме того, в телефоне есть 100-кратный зум-объектив-перископ, сверхширокоугольный объектив и технология стабилизации. Также доступна функция макросъемки. Вот несколько примеров того, как работает 100-кратный зум. Все фотографии сделаны с одной точки с постепенным увеличением:

Любителей делать селфи порадует не только высокое качество передней камеры телефона, но возможность сделать широкоугольное селфи, что особенно удобно, когда на фото надо вместить большую кампанию или же запечатлеть себя на фоне красивого вида.

Модель оснащена изогнутым 3D-стеклом, который поддерживает воспроизведение до 1,07 миллиарда цветов. Как и предыдущие устройства Huawei, P50 Pro имеет пыле- и влагозащиту.

Емкость батареи составляет 4360 мАч, которой, по оценке Huawei, должно хватить на двое суток активного использования телефона. Если же не играть на телефоне в игры и не проводить по несколько часов в день в Instagram и Facebook, то зарядки хватает и на дольше - проверено на собственном опыте.

Хотя на телефоны Huawei до сих пор невозможно (легальными способами) установить Google Play Market, но представители фирмы утверждают, что в приложении Huawei AppGallery теперь есть все самые распространенные приложения, к которым привыкли пользователи Android и Apple. Одна из новинок - приложение Curve, которое теперь тоже позволяет пользователям Huawei расплачиваться с помощью телефона.

Huawei P50 Pro доступен в двух цветах: золотой и черный. Цена новейшего телефона Huawei в Elisa сейчас составляет 1199 евро.