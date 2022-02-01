В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва погиб человек, еще один в больнице в тяжелом состоянии
Во вторник утром на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария с участием четырех автомобилей, в которой погиб человек. Еще один серьезно пострадал.
Авария произошла в 09:03 на 173 км шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, легковой автомобиль отклонился на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Далее в эти автомобили в свою очередь врезались еще два транспортным средства. Пассажир одного из авто от полученных травм скончался. Еще один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Движение в месте аварии в обоих направлениях закрыто. Объезд организован через Тойла.
Новая информация будет обнародована как только она поступит.
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