В аварии на шоссе Таллинн-Нарва погиб человек, еще один в больнице в тяжелом состоянии
Во вторник утром на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария с участием четырех автомобилей, в которой погиб человек. Еще один серьезно пострадал.
Авария произошла в 09:03 на 173 км шоссе Таллинн-Нарва. По предварительным данным, легковой автомобиль отклонился на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Далее в эти автомобили в свою очередь врезались еще два транспортным средства. Пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался. Еще один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Движение в месте аварии в обоих направлениях закрыто. Объезд организован через Тойла.
На месте происшествия работает полиция. Детали происшествия выясняются. Дополнительную информацию полиция обещала предоставить при первой возможности.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.