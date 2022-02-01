За сутки в Эстонии прибавилось 6520 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 1 февраля в больнице находятся 325 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 201 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 152, или 75,6%, не вакцинированы и 49, или 24,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 47 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом, двое не были вакцинированы: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина и 88-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 13 314 результатов теста, из которых 6 520 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 360,6 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 575,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2 294 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 208. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 405 182 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,4%.

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