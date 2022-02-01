Перепись населения продолжается: сегодня к работе приступят переписчики(5)
Второй этап переписи населения продлится с 1 по 28 февраля и будет проходить в основном методом телефонного опроса. ”Электронная перепись населения успешно завершена. Благодарим всех, кто по доброй воле нашел возможность заполнить короткую анкету в интернете. В феврале переписчики будут связываться с теми, кто проживает по вошедшим в обязательную случайную выборку адресам, но по каким-то причинам не заполнил онлайн-анкету или заполнил ее не до конца”, — сказала руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.
”Наша цель — провести второй этап переписи населения по телефону. Визиты на дом в ситуации пандемии вируса будут крайним выбором. При необходимости очное анкетирование будет проводиться по предварительной договоренности и с жестким соблюдением правил безопасности здоровья”, — добавила представитель Департамента статистики.
Лийна Осила также напомнила, что в случае возможного мошенничества или подозрения в нем следует незамедлительно обратиться в Департамент статистики. ”Напоминаем, что переписчики не запрашивают банковскую информацию и пин-коды, не просят провести денежные переводы. При возникшем подозрении проверить имя и ID-номер переписчика можно, обратившись в службу поддержки Департамента статистики, — отметила Осила. — Если переписчик отказывается представиться или у вас возникает подозрение в мошенничестве, просим сразу же сообщить об этом как в полицию, так и Департамент статистики”.
При визите на дом переписчик идентифицирует себя при помощи рабочего удостоверения, содержащего его имя, ID-номер и логотип переписи населения. Переписчики носят приметные шарфы и перчатки в цветах переписи и с ее логотипом. Возможное время визитов отведено на конец февраля.
При помощи электронной анкеты переписи населения, по состоянию на 22 января, было переписано около 600 000 человек. Цель второго этапа, начавшегося в феврале, состоит в том, чтобы получить ответы как можно большего числа людей из обязательной случайной выборки. Несмотря на то, что по адресам из случайной выборки проживает немногим более 61 000 человек, учтены будут все заполненные онлайн-анкеты; также общую картину дополнят данные, собранные из 32 регистров. Таким образом переписаны будут все жители Эстонии.
Результаты переписи будут обнародоваться поэтапно с июня и до конца 2022 года. При возникновении вопросов можно обратиться в службу клиентской поддержки Департамента статистики по телефону 625 9300.