Перепись населения продолжается: сегодня к работе приступят переписчики

Второй этап переписи населения продлится с 1 по 28 февраля и будет проходить в основном методом телефонного опроса. ”Электронная перепись населения успешно завершена. Благодарим всех, кто по доброй воле нашел возможность заполнить короткую анкету в интернете. В феврале переписчики будут связываться с теми, кто проживает по вошедшим в обязательную случайную выборку адресам, но по каким-то причинам не заполнил онлайн-анкету или заполнил ее не до конца”, — сказала руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.

”Наша цель — провести второй этап переписи населения по телефону. Визиты на дом в ситуации пандемии вируса будут крайним выбором. При необходимости очное анкетирование будет проводиться по предварительной договоренности и с жестким соблюдением правил безопасности здоровья”, — добавила представитель Департамента статистики.

Лийна Осила также напомнила, что в случае возможного мошенничества или подозрения в нем следует незамедлительно обратиться в Департамент статистики. ”Напоминаем, что переписчики не запрашивают банковскую информацию и пин-коды, не просят провести денежные переводы. При возникшем подозрении проверить имя и ID-номер переписчика можно, обратившись в службу поддержки Департамента статистики, — отметила Осила. — Если переписчик отказывается представиться или у вас возникает подозрение в мошенничестве, просим сразу же сообщить об этом как в полицию, так и Департамент статистики”.

При визите на дом переписчик идентифицирует себя при помощи рабочего удостоверения, содержащего его имя, ID-номер и логотип переписи населения. Переписчики носят приметные шарфы и перчатки в цветах переписи и с ее логотипом. Возможное время визитов отведено на конец февраля.