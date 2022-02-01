ЧП и криминал
01.02.2022, 08:29

Пьяный мужчина шел по льду Чудского озера в сторону России. Его задержали пограничники

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Фото носит иллюстративный характер
Foto: Ilmar Saabas

В прошлую пятницу погранохрану уведомили о том, что по льду Чудского озера в Вырумаа в сторону России бесцельно бредет пьяный мужчина, передает RusERR.

На сообщение отреагировали пограничники, патрулировавшие границу на судне на воздушной подушке. Погранохрана не допустила случайного пересечения границы и задержала мужчину до контрольной полосы.

Мужчину доставили на берег и отправили домой протрезвляться.
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