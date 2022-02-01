01.02.2022, 08:29
Пьяный мужчина шел по льду Чудского озера в сторону России. Его задержали пограничники(1)
Foto: Ilmar Saabas
В прошлую пятницу погранохрану уведомили о том, что по льду Чудского озера в Вырумаа в сторону России бесцельно бредет пьяный мужчина, передает RusERR.
На сообщение отреагировали пограничники, патрулировавшие границу на судне на воздушной подушке. Погранохрана не допустила случайного пересечения границы и задержала мужчину до контрольной полосы.
Мужчину доставили на берег и отправили домой протрезвляться.
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