Пьяный мужчина шел по льду Чудского озера в сторону России. Его задержали пограничники

На сообщение отреагировали пограничники, патрулировавшие границу на судне на воздушной подушке. Погранохрана не допустила случайного пересечения границы и задержала мужчину до контрольной полосы.

Мужчину доставили на берег и отправили домой протрезвляться.

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