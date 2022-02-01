01.02.2022, 08:17
В Таллинне автомобиль выехал на перекресток на красный свет: два человека в больнице(1)
Foto: Priit Simson
Вчера в Таллинне столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека оказались в больнице.
31 января в 14:57 произошла авария на перекрестке Тарту мнт и Палласти в Таллинне, где, по предварительным данным, 34-летняя женщина на легковом автомобиле Opel Astra во время запрещающего сигнала светофора стала совершать поворот налево, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим навстречу легковым автомобилем VW Golf Sportsvan под управлением 41-летней женщины.
Водителя Opel и пассажирку VW Golf — 66-летнюю женщину — доставали в больницу.
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