ЧП и криминал
01.02.2022, 08:17

В Таллинне автомобиль выехал на перекресток на красный свет: два человека в больнице

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Foto on illlustreeriv
Foto: Priit Simson
Вчера в Таллинне столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека оказались в больнице.

31 января в 14:57 произошла авария на перекрестке Тарту мнт и Палласти в Таллинне, где, по предварительным данным, 34-летняя женщина на легковом автомобиле Opel Astra во время запрещающего сигнала светофора стала совершать поворот налево, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим навстречу легковым автомобилем VW Golf Sportsvan под управлением 41-летней женщины.

Водителя Opel и пассажирку VW Golf — 66-летнюю женщину — доставали в больницу.

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