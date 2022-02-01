За рубежом
01.02.2022, 17:10

Жительница Константиновки: я люблю свою страну, в том, что происходит, виновата Америка

 
Роман Старапопов
Прийт Симсон

Корреспонденты Delfi и EPL находятся на Востоке Украины. По пути на линию разграничения мы заезжаем в Константиновку, где поговорили с местными жителями и Андреевку со знаменитой девятиэтажной, которая стала своеобразным щитом для населенного пункта.

”Вы, наверное, охранник?” — задаю вопрос любопытному мужчине и поясняю, что мы журналисты из Эстонии. Он удивляется, мол, ничего здесь интересного нет.
”Я Вова. Жизнь здесь п…. В Украине вообще плохо. Лучше куда-то в Россию уехать. Я сам с России. Я по своим родственникам знаю, что там лучше жить. А куда переезжать — не знаю, я уже на пенсии, чернобылец”, — рассказывает он о себе. Мужчина умалчивает о своем месте работы, но кивает в сторону работников рынка: ”Вот они получает тысячи 2-3 гривен в месяц” (60-90 евро). По его словам, концы с концами сводить тяжело, особенно зимой.

RusDelfi
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