В Таллинне открыт дополнительный пункт подачи заявлений о возмещении затрат на энергию

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, ходатайствовать о компенсации расходов на энергию можно в электронной среде самообслуживания, а также зарегистрировавшись на прием в управе, однако эти варианты подходят не всем. ”Нуждающихся в помощи много, и времена на прием по предварительной регистрации уже расписаны на месяц вперед, поэтому мы предлагаем пыхья-таллиннцам альтернативную возможность получить консультацию. Пункт подачи заявлений о компенсации затрат на энергию в социальном центре открыт по будням. Предварительно регистрироваться на прием не нужно”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

С понедельника, 31.01 подать заявление о возмещении расходов на энергию можно и в Пыхья-Таллиннском Социальном центре (Сыле, 61а). Прием в социальном центре проходит в порядке живой очереди по будням с 9 до 16 часов.

Для уменьшения контактов в связи с пандемией COVID-19 рекомендуется подавать ходатайство о субсидии сразу за несколько месяцев в электронной среде taotlen.tallinn.ee или забронировав время на прием в управе района. Прием ходатайств в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13) проходит только по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на прием можно по телефонам 645 7071 и 645 7040 (Пн-Пт: 8.30 — 16.00).

Для таллиннцев открыта специальная инфолиния 600 6300 для обращений с вопросами о компенсации. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

Энергетическая субсидия — это обусловленная повышением цен на электроэнергию субсидия для поддержки семей с низким и средним доходом. Субсидия частично компенсирует затраты на электроэнергию, газ и центральное отопление. Дополнительную информацию об условиях получения энергетической субсидии можно найти на странице города Таллинн и домашней странице Министерства финансов.