С 1 марта повышаются цены билетов на паромы

Для жителей островов по-прежнему будет действовать льготная стоимость как пассажирских, так и автомобильных билетов, и грядущее подорожание их не коснется.

Право на покупку льготного автомобильного билета, как и прежде, будут иметь постоянные жители крупных островов, которые, согласно свидетельству о регистрации транспортного средства, на котором они передвигаются, являются его собственниками, ответственными пользователями или пользователями.

В дополнение к этому льготный билет будет действовать для автомобилей категории N1.