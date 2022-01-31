Экономика
31.01.2022, 19:23

С 1 марта повышаются цены билетов на паромы

 (2)
ФОТО: Irina Mägi

С 1 марта повысятся цены на пассажирские билеты на паром для гостей островов Сааремаа и Хийумаа, стоимость билетов для местных жителей останется неизменной на обоих маршрутах, передает rus.err.

Для жителей островов по-прежнему будет действовать льготная стоимость как пассажирских, так и автомобильных билетов, и грядущее подорожание их не коснется.

Право на покупку льготного автомобильного билета, как и прежде, будут иметь постоянные жители крупных островов, которые, согласно свидетельству о регистрации транспортного средства, на котором они передвигаются, являются его собственниками, ответственными пользователями или пользователями.

В дополнение к этому льготный билет будет действовать для автомобилей категории N1.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии