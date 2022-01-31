31.01.2022, 19:23
С 1 марта повышаются цены билетов на паромы(2)
Для жителей островов по-прежнему будет действовать льготная стоимость как пассажирских, так и автомобильных билетов, и грядущее подорожание их не коснется.
Право на покупку льготного автомобильного билета, как и прежде, будут иметь постоянные жители крупных островов, которые, согласно свидетельству о регистрации транспортного средства, на котором они передвигаются, являются его собственниками, ответственными пользователями или пользователями.
В дополнение к этому льготный билет будет действовать для автомобилей категории N1.