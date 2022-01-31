Новости Эстонии
31.01.2022, 19:03

Президент Эстонии созывает Совет по государственной обороне

 
President Karis kohtus nelja haigla juhiga
Foto: Rauno Volmar

В среду во второй половине дня по приглашению президента Эстонии Алара Кариса соберется Совет по государственной обороне для обсуждения ситуации с безопасностью в Европе.

Совет, который соберется в Министерстве обороны, обсудит усиление действий по сдерживанию России, поддержку Украины и влияние кризиса в области безопасности на Эстонию.

Совет по государственной обороне является совещательным органом при Президенте Республики. В состав Совета входят председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне, председатель комиссии Рийгикогу по внешней политике, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции и командующий Силами обороны.

RusDelfi
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