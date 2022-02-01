Русскоязычный телеканал Дуо 7 будет вести прямую трансляцию зимних Олимпийских игр

Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Соревнования проведут как на новых объектах, так и на уже существующих аренах. В рамках плана устойчивого развития, выработанного оргкомитетом XXIV зимней Олимпиады, будут использованы сооружения, которые остались в китайской столице после летней Олимпиады-2008.

Телеканал Дуо 7 поможет зрителям оказаться в центре олимпийских событий. Прямая трансляция торжественной церемонии открытия с Пекинского национального стадиона, более известного как «Птичье гнездо», начнется на канале Дуо 7 в пятницу, 4 февраля, в 13:50. Повтор трансляции можно будет увидеть вечером того же дня в 21:05, а также в субботу, 5 февраля, в 12:35. Дата начала Олимпиады выбрана неслучайно: в эти дни в стране будет отмечаться Новый год по китайскому календарю. Подробности церемонии и всего шоу, как всегда, держатся в секрете, но зрелище обещают грандиозное.

Комментировать церемонию открытия зимних Олимпийских игр на телеканале Дуо 7 будут журналист и комментатор Стас Кузнецов и главный редактор русскоязычного портала Postimees Олеся Лагашина.





В зимних Олимпийских играх в Пекине примут участие около трех тысяч спортсменов из 90 стран. В состав делегации Эстонии вошли 56 человек, 26 из них – спортсмены. На зимней Олимпиаде наша страна будет представлена в восьми видах спорта: фристайл, фигурное катание, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горные лыжи и биатлон.

Все самые интересные соревнования с участием эстонских спортсменов будут транслироваться в прямом эфире, а также показываться в записи. Главной надеждой сборной Эстонии на медаль в Пекине считается фристайлистка Келли Сильдару, хороших результатов ожидают от конькобежца Мартена Лийва, а также двоеборца КристьянаИльвеса. Впрочем, Олимпиада – это всегда увлекательное зрелище, где показать себя с неожиданной стороны может любой из спортсменов. Главное спортивное событие года завершится торжественной церемонией закрытия.